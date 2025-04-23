В Подмосковье мужчина трижды ударил ножом полицейского

В Московской области полицейский пострадал при исполнении служебных обязанностей. Его ранил мужчина, у которого попросили документы для проверки.

Инцидент произошел в деревне Шеметово городского округа Серебряные Пруды. Двое сотрудников полиции, которые занимались контролем за оборотом наркотиков, заметили в поле подозрительного мужчину. Они попросили его предъявить документы, но тот достал нож и ударил одного из полицейских три раза.

Пострадавшего госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Вскоре подозреваемого удалось задержать. Выяснилось, что он проживает в Тульской области. Расследование продолжается.

Тула, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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