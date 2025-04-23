В Стамбуле произошли три землетрясение магнитудой до 6,2

Три землетрясения произошли в Мраморном море близ Стамбула. По информации турецких сейсмологов, магнитуда самых мощных подземных толчков составила 6,2. Эпицентры находились у побережья стамбульского района Силиври.

После землетрясений магнитудой 4 и 6,2 в районе Силиври произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,4, сообщают турецкие СМИ.

Подземные толчки ощущались во всех районах Стамбула, а также в городах всего региона Мраморного моря и в столице Турции Анкаре. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Мощное землетрясение магнитудой 6,2, которое произошло в 12:49, вызвало панику в Стамбуле. Многие люди экстренно покинули здания и вышли на улицу. В мегаполисе наблюдаются пробки на дорогах и перебои со связью. В ряде районов ненадолго отключился свет. Власти призвали жителей и гостей города сохранять бдительность, не заходить в дома, получившие повреждения при подземных толчках.

Генконсульство России в Стамбуле рекомендовало российским гражданам, находящимся в городе и окрестностях, «следовать требованиям безопасности при землетрясениях и избегать паники».

Анкара, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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