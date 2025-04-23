Глава белгородского села и еще двое мирных жителей ранены при обстреле ВСУ

ВСУ обстреляли Село Крюково Борисовского района Белгородской области, ранены три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате прилета снаряда пострадали глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник и еще двое мужчин, уточнил он. Попутным транспортом раненые доставлены в Борисовскую ЦРБ.

По данным Гладкова, у главы села осколочное ранение спины, у двух мужчин – минно-взрывные, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения пострадавшие будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе в пяти частных домах выбиты окна и осколками посечены надворные постройки и заборы, добавил губернатор. Также повреждения получили два легковых и один грузовой автомобили.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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