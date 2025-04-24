ПВО отбила атаку 87 украинских дронов на регионы России

Средства противоздушной обороны прошедшей ночью отбили атаку 87 украинских беспилотников на восемь российских регионов – больше половины из них уничтожили над Крымом. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, над территорией Крыма сбили 45 БПЛА, по десять беспилотников перехватили над Белгородской и Курской областями, восемь – над Воронежской областью. Еще по четыре беспилотника нейтрализованы над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями, два – над территорией Московского региона.

В Воронежской, Брянской и Нижегородской области при отражении воздушной атаки пострадавших и разрушений нет, отчитались губернаторы этих регионов.

В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на село Пристень Валуйского округа пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина с баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча и предплечья доставлен в Валуйскую ЦРБ.

В течение ночи и ранним утром временно приостанавливали работу подмосковный аэропорт «Жуковский», а также авиагавани Калуги, Нижнего Новгорода, Ульяновска и Казани, сообщала Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. На данный момент все вышеуказанные аэропорты работают в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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