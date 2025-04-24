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Четверг, 24 апреля 2025, 10:09 мск

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В Белгородской области юноша ранил ножом родителей и сестру

В Белгородской области 18-летний юноша напал с ножом на родителей и сестру. Все трое оказались в больнице. Мотивы его поступка устанавливаются.

Инцидент произошел в поселке Разумное. Во время семейного конфликта сын схватил нож и напал на родственников. Отец сумел обезвредить сына, выхватил у него нож и ударил его в ответ.

В результате пострадали глава семьи, мать и 15-летняя дочь. Всех госпитализировали с ножевыми ранениями.

Юношу задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, передает РЕН ТВ. Проводится расследование.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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