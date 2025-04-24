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Четверг, 24 апреля 2025, 11:02 мск

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В Подольске на детской площадке убили женщину

Обстоятельства убийства на детской площадке расследует подмосковная полиция, как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел накануне на Железнодорожной улице в микрорайоне Климовск. В ночное время суток там находилась компания и шумела, местный житель вышел во двор, чтобы ее разогнать. 58-летний мужчина сделал дебоширам замечание и для устрашения выстрелил в воздух. После выстрела завязалась потасовка, во время которой еще одним выстрелом была ранена 37-летняя женщина. Прибывшая скорая помощь констатировала ее смерть.

Стрелявший мужчина с травмами доставлен в больницу, там же дежурит полиция.

Подольск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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