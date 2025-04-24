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Четверг, 24 апреля 2025, 12:29 мск

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В ЛНР при атаке украинских дронов пострадали два человека

Фото Минобороны РФ

Два мирных жителя ранены в четверг в результате атак украинскуих беспилотников по городу Кременная в Луганской народной республике. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник

По его данным, пострадавшие госпитализированы. «Состояние раненой женщины медики оценивают как тяжелое», – написал дипломат в своем телеграм-канале.

Также сегодня утром ВСУ ударили по гражданским объектам Кременной и Кременского района кассетными боеприпасами, добавил Мирошник.

Накануне украинские боевики обстреляли город Личичанск в ЛНР, пострадали четверо мирных жителей, среди них – двое детей.

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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