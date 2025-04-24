В ЛНР при атаке украинских дронов пострадали два человека

Два мирных жителя ранены в четверг в результате атак украинскуих беспилотников по городу Кременная в Луганской народной республике. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник
По его данным, пострадавшие госпитализированы. «Состояние раненой женщины медики оценивают как тяжелое», – написал дипломат в своем телеграм-канале.
Также сегодня утром ВСУ ударили по гражданским объектам Кременной и Кременского района кассетными боеприпасами, добавил Мирошник.
Накануне украинские боевики обстреляли город Личичанск в ЛНР, пострадали четверо мирных жителей, среди них – двое детей.
Луганск, Наталья Петрова
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