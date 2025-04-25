За ночь система ПВО перехватила 79 украинских дронов

Сегодня ночью ВСУ атаковали с помощью дронов пять регионов России. Средства противовоздушной обороны перехватили 79 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«За период с 20.10 мск 24 апреля по 06.00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – отметили в ведомстве.

59 дронов сбили над Крымом, еще 11 над акваторией Черного моря, четыре беспилотника перехвачены над территорией Белгородской области, по два – над Курской и Нижегородской областями, один – над Ивановской областью.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. На местах работают оперативные службы.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ночью под удар попал храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа. По словам главы региона, это были целенаправленные и спланированные удары. При этом повторные атаки не давали пожарным службам начать тушение. «Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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