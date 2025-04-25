Мошенники осваивают новую схему обмана россиян – она связана с двумя звонками

Мошенники активно используют для обмана россиян новую схему «развода». Как сообщает Лента.ру со ссылкой на эксперта по информационной безопасности СКБ «Контур» Екатерину Рудую, речь идет о схеме с двумя звонками. Сначала мошенники звонят жертве якобы для доставки посылки или оказания услуги. Их цель на данном этапе – завязать диалог, чтобы получить код из СМС, адрес, данные карты. Даже минимальные сведения помогают создать основу для будущей атаки, рассказала Рудая.

Далее следует второй звонок. Злоумышленники выдают себя за сотрудника госоргана или банка, или отправляют СМС о «взломе» и с просьбой срочно перезвонить.

У жертвы создается впечатление, что первый звонок был мошеннической атакой, а теперь его пытаются спасти.

«Мошенник усиливает давление, говорит, что звонили хакеры, которые получили доступ к данным жертвы, но готов помочь это поправить», – пояснила Рудая.

Финальная стадия подразумевает полный контроль. Человек верит, что его аккаунт взломали, и может сообщить любую информацию. По словам эксперта, цель злоумышленников – конвертировать панику в деньги. Проще всего это сделать через шантаж или доступ к банку.

Если жертва поддается панике, злоумышленник получает все: доступ к госуслугам, данные карт, информацию о наличных дома.

Рудая призвала россиян никому не сообщать коды из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником банка или госслужбы, и не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Москва, Елен Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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