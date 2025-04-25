Пенсионерка получила ранения при обстреле ВСУ Херсонской области

В Херсонской области пенсионерка пострадала при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщают местные власти.

Удар пришелся по поселку Днепряны, расположенному в Новокаховском округе. Глава района Виталий Гура сообщил, что в результате атаки пострадала женщина 1950 года рождения. Она получила минно-взрывную травму.

«С осколочным ранением ноги пострадавшую доставили в Новокаховскую ЦГБ», – говорится в сообщении.

Кроме того, осколками был поврежден газопровод и несколько многоквартирных домов, в которых оказались выбиты окна, ряд квартир выгорели полностью.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube