СМИ: при взрыве машины в Балашихе погиб генерал Минообороны. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со взрывом автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее стало известно, что при взрыве машины погиб один человек. Жертвой стал генерал Минобороны РФ Ярослав Москалик, утверждают ряд российских СМИ и телеграм-каналов.

По какой статье УК РФ ведется расследование проишествия, в СК не уточнили. Там лишь отметили, что на место происшествия выехали следователи СК РФ, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что автомобиль взорвался во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Человек, который погиб в результате происшествия, находился рядом с машиной в момент взрыва.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы информирует, что причиной взрыва автомобиля стало сработавшее самодельное взрывное устройство. На месте происшествия обнаружены фрагменты СВУ, которые будут направлены на экспертизу, рассказал источник агентства.

Погибший в результате взрыва машины – замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России Ярослав Москалик, сообщают ряд СМИ и телеграм-каналы SHOT, Mash и Baza. Официально эта информация не подтверждена.

Отмечается, что взрыв прогремел, когда генерал проходил мимо припаркованного автомобиля Volkswagen Golf. В авто была заложена взрывчатка, которую активировали дистанционно. Машина не принадлежала Москалику. Ее могли специально оставить у дома, где проживал военнослужащий.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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