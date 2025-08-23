Спецслужбы задержали соучастника убийства генерала Москалика

В Саратовской области задержали подозреваемого в причастности к убийству замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ

«Федеральной службой безопасности на территории Саратовской области задержан гражданин России 1976 г. р., причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Москалик Я. Я.", – передает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

Задержанный сообщил, что с 2023 года работал на спецслужбы Украины, проводил наблюдения за военнослужащими ВС РФ. А в 2025 году его заданием стала слежка за Москаликом и доставка взрывного устройства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 205.1 (пособничество в совершении теракта) и ч. 6 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Кроме того, проводятся следственные действия с целью квалификации деяний задержанного по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Напомним, Ярослав Москалик трагически погиб в результате теракта, который был организован украинскими спецслужбами в апреле 2025 года. Следственный комитет России сообщил о задержании Игната Кузина по подозрению в совершении преступления. Фигурант признался, что был завербован украинскими спецслужбами и пояснил, что ему обещали 18 тысяч долларов США за убийство.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube