Генерал Москалик похоронен в «Пантеоне защитников Отечества»

В подмосковных Мытищах на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» прошла церемония прощания с заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом.

В мероприятии приняли участие руководящий состав Минобороны России и Генштаба Вооруженных Сил РФ, представители центральных органов военного управления, сослуживцы и ветераны.

Напомним, Ярослав Москалик трагически погиб в результате теракта, который был организован украинскими спецслужбами. Следственный комитет России сообщил о задержании Игната Кузина по подозрению в совершении преступления. Фигурант признался, что был завербован украинскими спецслужбами и пояснил, что ему обещали 18 тысяч долларов США за убийство.

Москва, Елена Володина

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