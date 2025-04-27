Подозреваемый в теракте против генерала Генштаба РФ полностью признал вину: за убийство ему обещали 18 тысяч долларов

Подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, полностью признал вину и сообщил, что ему обещали 18 тысяч долларов США за убийство. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, задержанный Игнат Кузин сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В настоящее время ему предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство о его аресте.

Петренко уточнила, что, согласно показаниям Кузина, в сентябре 2023 года он прибыл в Россию, где в ожидании конкретных указаний куратора из СБУ проживал на территории московского региона. В сентябре 2024 года после получения данных о Москалике как об объекте террористического нападения Кузин приступил к сбору необходимых данных о нем. Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Заранее приобрел автомобиль «Фольксваген Гольф» и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда.

«Компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в автомобиле. Он описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления. После окончания подготовки 23 апреля 2025 года Кузин скрылся. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США», – рассказала Петренко о признании Кузина.

Подрыв машины удаленным способом был совершен 25 апреля, когда Москалик выходил из подъезда своего дома. Сигнал о взрыве был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления, – добавила официальный представитель Следственного комитета.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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