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Понедельник, 28 апреля 2025, 06:58 мск

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Штрафы за катание несовершеннолетних на арендных самокатах выросли до 30 тысяч рублей

Операторы кикшеринга Whoosh , «МТС Юрент» и «Яндекс go» с 28 апреля втрое увеличили штрафы взрослым, которые допускают детей до 16 лет к управлению электросамокатом. Это касается всех территорий, кроме Москвы, пишет газета «Известия». Штраф за правонарушение в Москве сейчас составляет 100 тысяч рублей.

Взрослого, давшего доступ несовершеннолетнему к поездке на электросамокате, лишат аккаунта в кикшеринговом сервисе.

«Цель повышенного штрафа – донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять. К сожалению, часто именно взрослые не видят в этом ничего такого и сами арендуют детям самокаты. Угроза наказания рублем должна повлиять на родителей, чтобы они строже следили за детьми и не допускали их к шеринговым самокатам», – приводит газета слова представителя неназванного оператора.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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