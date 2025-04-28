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Понедельник, 28 апреля 2025, 13:23 мск

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Жительница Белгородской области пострадала при атаке FPV-дрона

В Белгородской области беспилотник атаковал село Нежеголь. В результате пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Село Нежеголь Шебекинского округа подверглось атаке вражеского FPV-дрона. Ранена женщина», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что пострадавшая с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ.

Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов ВСУ.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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