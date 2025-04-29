Система ПВО сбила над российскими регионами 91 беспилотник ВСУ

Силы противоздушной обороны с 20:00 мск понедельника до 6:00 мск вторника уничтожили 91 украинский беспилотник самолетного типа над девятью российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ. Больше всего БПЛА сбито над территорией Курской области – 40.

По данным ведомства, 12 дронов нейтрализовано над Орловской областью, 11- над Рязанской, 8 – над Нижегородской областью. Еще шесть беспилотников перехвачено над Крымом, три – над Белгородской областью, два – над территорией Московского региона, по одному – над Калужской и Брянской областями. Над акваторией Черного моря уничтожено семь БПЛА.

Губернаторы Нижегородской, Калужской, Рязанской и Орловской областей сообщили, что пострадавших и разрушений при отражении воздушных атак ВСУ в их регионах нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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