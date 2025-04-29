Два белгородца погибли и трое ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю

В Белгородской области двое мирных жителей погибли и еще трое ранены в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Грайворон – Илек-Пеньковка вражеский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин. К огромному горю, два человека погибли на месте до приезда медиков», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Остальные пассажиры получили закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставляют в одну из больниц Белгорода.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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