В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В Турции автобус с туристами из России попал в аварию. В результате пострадали 19 человек.
Транспорт направлялся из аэропорта Антальи в отели в городе Сиде. В автобусе было 25 человек.
ДТП произошло в районе города Манавгат на бульваре Йорук Мустафа Бея. Водитель потерял управление и улетел в кювет, а затем врезался в теплицу и опрокинулся.
На данный момент известно о 19 пострадавших, среди них 18 туристов и водитель. Всех доставили в больницы.
На месте работают оперативные службы и правоохранители. Причины аварии устанавливаются.
Анкара, Зоя Осколкова
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