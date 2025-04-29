В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В Турции автобус с туристами из России попал в аварию. В результате пострадали 19 человек.

Транспорт направлялся из аэропорта Антальи в отели в городе Сиде. В автобусе было 25 человек.

ДТП произошло в районе города Манавгат на бульваре Йорук Мустафа Бея. Водитель потерял управление и улетел в кювет, а затем врезался в теплицу и опрокинулся.

На данный момент известно о 19 пострадавших, среди них 18 туристов и водитель. Всех доставили в больницы.

На месте работают оперативные службы и правоохранители. Причины аварии устанавливаются.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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