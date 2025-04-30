34 дрона ВСУ уничтожено за ночь над пятью регионами России

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над пятью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, почти половину дронов перехватили над Курской областью – 15. Еще восемь беспилотников нейтрализовали над Брянской областью, семь – над Орловской, три – над Владимирской и один – над Белгородской областью.

Во Владимирской области после падения БПЛА загорелся склад предприятия в Муроме, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Никто не пострадал. Площадь возгорания достигла 720 кв. м. К утру пожар локализовали. По данным главы региона, еще один подавленный средствами РЭБ дрон повредил строение в Муроме. Здание «пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты», – уточнил Авдеев в своем телеграм-канале.

Губернаторы Брянский и Орловской областей Александр Богомаз и Андрей Клычков сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений на земле.

В результате ночного удара дронов ВСУ по пригороду Рыльска Курской области пострадали три человека, двое из них – 45-летний мужчина и 21-летняя девушка – доставлены в больницу, проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн. Также, по его данным, повреждения получили три двухэтажных многоквартирных дома, частный дом и здание детского сада.

Добавим, аэропорты Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля ночью приостанавливали работу на несколько часов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск рейсов были сняты в 6:56 мск, сообщила Росавиация.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube