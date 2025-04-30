Три человека ранены после атаки дрона ВСУ на машину в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, ранены три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшие доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Гладков уточнил, что у мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и ног. Его перевезут в областную клиническую больницу.

«У одной женщины – минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и руки. Бригадой СМП она будет доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. У еще одной пострадавшей – ушибы рук и ног. После оказания медпомощи она будет отпущена на амбулаторное лечение», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

У машины, в которой находились раненые, выбито лобовое стекло и поврежден кузов, добавил Гладков. У рядом проезжавшего автомобиля осколками посечен кузов.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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