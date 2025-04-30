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Среда, 30 апреля 2025, 15:33 мск

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В Северной Осетии нашли тело пропавшего альпиниста

В горах Северной Осетии нашли тело одного из альпинистов, пропавших в феврале. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Тело одного из мужчин сегодня было обнаружено спасателями Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в снежной массе примерно на глубине 8 метров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски осложнялись погодными условиями, а именно регулярным сходом лавин и плохой видимостью.

Альпинисты находились в ущелье Танадон. Во время подъема на гору Кубус 19 февраля они перестали выходить на связь. Известно, что туристы приехали из Санкт-Петербурга и не регистрировались в МЧС.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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