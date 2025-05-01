Сотрудники полиции помогали таксистам похищать деньги у участников СВО в Шереметьево

Правоохранители раскрыли преступную схему хищения денежных средств таксистами у участников специальной военной операции в столичном аэропорту Шереметьево. По данному факту возбуждено девять уголовных дел, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО. Содействие таксистам оказывали сотрудники полиции.

По данным ведомства, оперативная информация о том, что на территории аэропорта Шереметьево действует преступная группа, совершающая хищения деньги путем обмана у участников СВО, поступила в линейное управление МВД в аэрогавани в октябре 2024 года. Правоохранители установили организаторов преступной схемы, в отношении которых возбуждены девять уголовных дел по статьям «Кража» и «Мошенничество». Фигуранты арестованы.

В ходе дальнейшего расследования была установлена причастность к этим преступлениям двоих полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Сотрудники полиции помогали таксистам искать потенциальных жертв. Еще один сотрудник правоохранительных органов – оперуполномоченный линейного управления МВД в Шереметьево – принимал «незаконные решения об отказе в возбуждении уголовных дел по обращениям потерпевших».

В настоящее время продолжается выяснение всех эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников.

«Для установления причин и условий, а также роли ряда должностных лиц линейного управления, допустивших возможность совершения преступлений сотрудниками, руководством УТ МВД России по ЦФО назначено проведение служебной проверки», – заявили ведомстве.

Накануне сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и краже денежных средств участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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