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Среда, 30 апреля 2025, 19:11 мск

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В Москве арестованы подозреваемые в крупном мошенничестве против участников СВО

Басманный районный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и краже денежных средств участников специальной военной операции, прибывающих в столичный аэропорт «Шереметьево».

Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Андреева, Артура Юсупова, Игоря Морозова, Сергея Волоруева, Александра Лебедева и Виктории Калачевой.

Согласно решению суда, фигуранты будут под стражей, как минимум, два месяца.

Москва, Елена Володина

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