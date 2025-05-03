Над Россией за ночь уничтожено 170 беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны этой ночью уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России. Больше половины из них сбито над территорией Крыма – 96. Еще 47 БПЛА уничтожено над Краснодарским краем.

Кроме того, по данным ведомства, девять дронов нейтрализовано над Ростовской областью, по восемь – над Брянской и Курской областями и два – над Белгородской областью.

Также средствами ПВО над Черным морем перехвачены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД». Дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко ранее сообщил, что ВСУ атаковали город с применением БПЛА, морских дронов и управляемых ракет. По его словам, военные всю ночь отражали атаки на критическую инфраструктуру. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате налета беспилотников в Новороссийске пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Также повреждены три многоквартирных жилых дома и три резервуара на зерновом терминале.

В Ростовской области украинские дроны атаковали несколько населенных пунктов, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, БПЛА уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах. Из-за падения обломков беспилотников загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировали двух взрослых и троих детей. Никто не пострадал.

Брянский губернатор Александр Богомаз проинформировал, что пострадавших и разрушений при отражении воздушнйо атаки ВСУ в регионе нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube