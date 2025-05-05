Ночью над Россией уничтожено 26 украинских БПЛА

Пршедшей ночью средства противоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской, Калужской и Московской областями. Об этом сооббщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, силы ПВО нейтрализовали БПЛА в период с 23:00 до 02:30 мск. Над территорией Брянской области было сбито 17 беспилотников, над Калужской – пять, над территорией Московского региона – четыре.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал, что дроны уничтожены в городском округе Подольск. По его данным, предварительно, пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет.

Главы Брянской и Калужской областей Александр Богома и Владислав Шапша также отчитались об отсутствии последствий на земле. Калужский губернатор уточнил, что по два БПЛА перехватили на территории Перемышльского района и на окраине Калуги, еще один дрон сбит в Дзержинском районе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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