В Брянской области задержаны пособники телефонных мошенников

В Брянской области задержали четырех местных жителей, которые обеспечивали работу нелегальных узлов связи, позволявших телефонным аферистам похищать деньги россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники вели незаконную деятельность в течение нескольких месяцев. По указанию анонимных кураторов они обслуживали специальное оборудование. С его помощью велась переадресация звонков с подменой абонентских номеров. Это позволяло телефонным мошенникам из-за рубежа похищать денежные средства граждан РФ», – написала она в своем телеграм-канале.

Фигуранты получали электронные устройства и сим-карты с помощью курьерской доставки. Их незаконная деятельность оплачивалась в криптовалюте, которую передавали иностранные сообщники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

«При силовой поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемые задержаны. В их жилищах изъяты 4 sim-бокса, более 7 тыс. sim-карт различных операторов связи, свыше 50 мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – уточнила Волк.

В настоящее время устанавливаются все участники и эпизоды противоправной деятельности, добавила она.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Москве, Московской и Владимирской областях 10 членов преступной группы, которая предоставляла нелегальные услуги телефонной связи, посредством которой мошеннические кол-центры обманывали россиян и рассылали ложные сообщения об угрозе терактов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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