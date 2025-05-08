ВСУ, несмотря на перемирие, обстреляли Курскую область – погибла мирная жительница

ВСУ, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие ко Дню Победы, обстреляли Глушковский район Курской области. В результате удара погибла 61-летняя жительница поселка Глушково. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Кроме того, по данным главы региона, в результате падения сбитых воздушных целей разрушен второй этаж здания отделения полиции. «Информация о последствиях уточняется», – добавил он.

Перемирие в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начало действовать с 00:00 мск 8 мая и продлится до 00:00 мск 11 мая. Напомним, президент РФ объявил о перемирии в конце апреля. Глава киевского режима Владимир Зеленский публично отверг эту инициативу. В Кремле заявляли, что ВС России дадут адекватный и эффективный ответ, если украинская стороны будет нарушать перемирие.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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