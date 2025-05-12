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Понедельник, 12 мая 2025, 09:31 мск

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Министр транспорта Бурятии задержан по делу о коррупции

Министра транспорта Буряии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции, сообщили в правительстве региона. Детали уголовного дела не раскрываются.

Как заявил зампред правительства республики Вячеслав Сухоруков, задержание министра было ожидаемо. По его словам, правительство Бурятии взаимодействовало с правоохранительными органами по этому делу.

Чиновник назвал коррупционные преступления в условиях специальной военной операции предательством. «И место всем коррупционерам в местах не столь отдаленных», – добавил он.

Александр Гоге возглавил республиканский минтранс в марте 2021 года. До этого он работал замначальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Росавтодора.

Расследование дела министра транспортра проводят сотрудники УФСБ России по Бурятии. В производстве ведомства находится еще одно дело, связанное с региональным министерством транспорта, передает «Интерфакс» со ссылкой на спецслужбу.

Напомним, в феврале 2025 года по ходатайству УФСБ был арестован глава управления региональных автомобильных дорог Бурятии Владимир Соснин. Чиновник обвиняется по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение полномочий).

Улан-Удэ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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