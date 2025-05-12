Два жителя Брянской области подорвались на украинской бомбе

В Брянской области двое мирных жителей пострадали в результате детонации дистанционного взрывного устройства ВСУ во время движения гражданского автомобиля на автодороге Суземка – Страчово. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Осколочные ранения различной степени тяжести получили мужчина и женщина. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медицинская помощь, написал глава региона в своем телеграм-канале.

Богомаз призвал жителей быть осторожными в приграничных районах и соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в Курской области при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль пострадала пятилетняя девочка.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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