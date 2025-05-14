Балицкий: дроны ВСУ ударили по мэрии Каменки-Днепровской, есть раненые

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке украинских беспилотников по администрации города Каменка-Днепровская. По его данным, пострадали два сотрудника.

«Противник прицельно атаковал беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Пострадавшие сотрудники мэрии получили легкие ранения и были доставлены в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.

«Судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов, сброшенных с дронов противника, террористы использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов», – отметил Балицкий. По его словам, сохраняется опасность повторных ударов.

Он призвал автомобилистов воздержаться от поездок в Каменку-Днепровскую.

Ранее сегодня Балицкий сообщал о массированном артобстреле Каменки-Днепровской со стороны ВСУ.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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