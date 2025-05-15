В Мелитополе после атаки дрона ВСУ погиб мирный житель

ВСУ за прошедшую ночь совершили на город Мелитополь более 10 атак беспилотниками самолетного типа, погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Всего было 13 атак, часть БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора», – написал он в своем телеграм-канале.

В результате массированной атаки дронов один человек погиб в поселке городского типа Акимовка – БПЛА сдетонировал в гражданский автомобиль, припаркованный у АЗС, добавил Балицкий. По его словам, родным погибшего будет оказана помощь.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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