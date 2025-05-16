В Белгородской области мирные жители пострадали в результате налета дронов

ВСУ ночью атаковали Белгородскую область с помощью боевых дронов. В результате пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«С утра опять у нас есть пострадавшие после атак БПЛА противника. Опять мирные жители в Шебекинском округе. Делаем максимально все, что есть в наших возможностях, для того, чтобы обезопасить людей. К сожалению, не всегда это удается, но работа выполняется большая, никто руки не опускает, мы ищем дополнительные решения», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Накануне вечером жертвой атаки БПЛА в Вейделевском районе стал мужчина. По словам Гладкова, на участке автодороги Зенино – Вейделевка беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю. «Водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи», – рассказал губернатор.

Как сообщал «Новый День», ночью над Черным морем сбили шесть украинских БПЛА.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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