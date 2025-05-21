В Орловской области дроны атаковали завод полупроводниковых приборов

В Орловской области здание завода полупроводниковых приборов получило повреждения во время атаки дронов сегодня ночью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«По уточненной информации, в результате массированной вражеской атаки БПЛА в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов», – отметил глава региона.

Клычков уточнил, что пострадавших нет. В настоящее время на местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки.

Сегодня ночью ВСУ нанесли массированный удар боевыми БПЛА по территориям девяти областей России. Средства противовоздушной обороны перехватили 127 беспилотников над Брянской, Орловской, Курской, Московской, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской областями и над акваторией Черного моря.

Орел, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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