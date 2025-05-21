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Среда, 21 мая 2025, 18:36 мск

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В Тульской области ограничили мобильный Интернет

В Тульской области принято решение об ограничениях мобильного Интернета. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, мера связана с необходимостью обеспечения безопасности в условиях массированных атак украинских БПЛА.

«Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей. Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

В то же время Миляев заверил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.

«Безопасность важнее всего. Прошу вас с пониманием относиться к таким мерам», – добавил губернатор Тульской области.

Ранее аналогичные ограничения были введены в Липецкой области.

Тула, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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