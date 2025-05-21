В Тульской области ограничили мобильный Интернет

В Тульской области принято решение об ограничениях мобильного Интернета. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, мера связана с необходимостью обеспечения безопасности в условиях массированных атак украинских БПЛА.
«Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей. Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.
В то же время Миляев заверил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.
«Безопасность важнее всего. Прошу вас с пониманием относиться к таким мерам», – добавил губернатор Тульской области.
Ранее аналогичные ограничения были введены в Липецкой области.
Тула, Елена Володина
© 2025, РИА «Новый День»