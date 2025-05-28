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Директора судоремонтного завода обвинили в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа

Директор судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флори обвиняется в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей.

По данным следствия, в феврале 2023 года в ходе исполнения гособоронзаказа судостроительный завод Черноморского флота заключил многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Флори и сотрудники фирмы внесли ложные сведения в документы о стоимости и похитили более четырех миллионов рублей, деньги разделили между сообщниками.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа»).

Флори признался в содеянном, в настоящее время он находится под домашним арестом, передает РИА «Новости».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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