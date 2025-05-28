Житель Курской области погиб от взрыва, подняв найденный на дороге пакет

В селе Званном Глушковского района Курской области местный житель погиб в результате детонации содержимого пакета, найденного на автодороге. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Трагический инцидент произошел накануне. Мужчина поднял найденный на дороге пакет, после чего произошел взрыв. «К сожалению, 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», – написал Хинштейн в своем тг-канале.

Глава региона призвал местных жителей быть крайне бдительными. Он отметил, что в приграничных районах до сих пор остаются неразорвавшиеся боеприпасы, которые ежедневно обезвреживают саперы. Хинштейн попросил жителей не возвращаться в приграничные районы, пока там не станет полностью безопасно.

Напомним, в апреле от взрыва при попытке поднять найденный на обочине дороги пакет погиб житель Брянской области, его жена получила ранения.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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