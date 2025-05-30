Больше 200 школьников удалили с ЕГЭ

Более 200 школьников удалили с ЕГЭ по итогам первых двух дней , 70 из них – за использование телефона, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«По итогам первых двух дней экзамена удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них – за использование средств связи, к сожалению», – пояснил Музаев.

В этом году первый ЕГЭ прошел 23 мая. Порядка 225 тысяч выпускников в 89 регионах сдавали экзамены по истории, литературе и химии.

В пятницу, 30 мая, российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу его зарегистрировано более 647 тысяч человек.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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