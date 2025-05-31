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Суббота, 31 мая 2025, 10:19 мск

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При атаке украинских дронов по Курской области ранены 14 человек

ВСУ продолжают удары с помощью беспилотников по Курской области. Число пострадавших из-за атак БПЛА в Льговский и Рыльском районах увеличилось до 14 человек, среди них четверо детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в Льговском районе из-за ночного налета дронов пострадали еще двое детей – у них минно-взрывные травмы. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести». Сейчас они находятся под присмотром врачей, добавил Хинштейн

В Рыльске, по его данным, шесть пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них также двое детей, один мужчина – в тяжелом состоянии. Все они находятся в Курской областной больнице.

Сегодня рано утром ВСУ атаковали территорию агрофирмы «Южная» в Рыльском районе. На месте возник пожар, сейчас его тушат. В соседнем многоквартирном доме были выбиты и повреждены окна, входная дверь и кровля. Легкие ранения получили два жильца дома, им оказали медицинскую помощь на месте, сообщил Хинштейн.

Напомним, ночью 31 мая украинские дроны влетели в два пятиэтажных дома в Рыльске. Сообщалось о семи пострадавших. Двое из них – дети. Еще три человека обратились к медикам после атаки БПЛА по поселку Артаково Льговского района.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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