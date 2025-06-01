СМИ сообщили о взрыве на железнодорожном перегоне в Брянской области

СМИ сообщили о еще одном происшествии на железной дороге в Брянской области. На перегоне Унеча – Жеча неизвестные подорвали железнодорожные пути, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Обошлось без пострадавших.

По данным телеканала, инцидент произошел в 10:52 мск. В этот момент там проходил путеизмерительный поезд. Отмечается, что пострадавших нет, состав повреждений не получил.

Московская железная дорога позднее сообщила, что на участке Унеча – Жеча Брянской области в 10:52 мск во время осмотра инфраструктуры специальной техникой обнаружено повреждение пути. С чем оно связано, в МЖД не уточнили. Там лишь отметили, что никто не пострадал, добавив, что движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке не осуществляется.

Поздно вечером 31 мая в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение автомобильного моста на проходивший под ним пассажирский поезд №86 Климов – Москва. В результате происшествия сошли с рельсов локомотив и вагоны поезда. На данный момент известно о семи погибших и 71 пострадавшем. Среди жертв – машинист локомотива. Еще 9 сотрудников поездной бригады пострадали и были госпитализированы, уточнили в РЖД.

Ночью 1 июня также из-за подрыва рухнул железнодорожный мост в Курской области, когда по нему проходил грузовой поезд. В результате произошедшего, по данным РЖД, пострадал машинист локомотива.

Оба происшествия Следственный комитет квалифицировал как теракт. Уголовные дела будут расследовать в Главном следственном управлении СК РФ.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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