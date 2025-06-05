СКР возбудил дело против задержанного на Ярославском вокзале блогера

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Арега Щепихина, задержанного на Ярославском вокзале в Москве силовиками из Чечни. Об этом сообщил СК РФ.

Как отметили в ведомстве, следствием изучены видеозаписи блогера. «Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения», – сказано в сообщении.

На основании этого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством интернета) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия).

«В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – уточнили в СК.

Накануне против тех, кто проводил задержание Щепихина, было возбуждено уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Обвинения предъявлены шести лицам. «В настоящее время продолжается активная работа с фигурантами дела. Для установления всех обстоятельств проводятся очные ставки. Сегодня следователи столичного СК России намерены обратиться в Замоскворецкий районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых», – заявил СК.

Как сообщал «Новый День», ранее в соцсетях вызвал широкий резонанс видеоролик, на кадрах которого несколько мужчин в костюмах занесли в машину сопротивляющегося мужчину. Оказалось, что таким образом на Ярославском вокзале в столице задержали блогера Арега Щепихина. Позже о деталях происшествия рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его версии, МВД республики таким образом проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.

Накануне пресс-центр МВД РФ заявил о задержании шестерых подозреваемых в похищении блогера на Ярославском вокзале. Ведомство также сообщило о проведении проверки в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни. В МВД не раскрыли имя потерпевшего, однако СМИ сообщили, что речь идет об Ареге Щепихине.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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