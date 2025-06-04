Инцидент с задержанием блогера у Ярославского вокзала в Москве вылился в уголовное дело

По факту противоправных действий у Ярославского вокзала в Москве возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили РИА «Новости» в Следственном комитете.

Ранее в соцсетях вызвал широкий резонанс видеоролик, на кадрах которого несколько мужчин в костюмах занесли в машину сопротивляющегося мужчину. Судя по данным СМИ, таким образом на Ярославском вокзале в Москве задержали блогера Арега Щепихина. Позже о деталях происшествия рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Согласно его версии, МВД республики таким образом проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.

По данным ТАСС, по возбужденному уголовному делу задержаны трое подозреваемых.

Агентство уточняет, что московские полицейские задержали в общей сложности шесть человек, причастных к инциденту на Ярославском вокзале.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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