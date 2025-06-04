российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 июня 2025, 22:15 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Инцидент с задержанием блогера у Ярославского вокзала в Москве вылился в уголовное дело

По факту противоправных действий у Ярославского вокзала в Москве возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили РИА «Новости» в Следственном комитете.

Ранее в соцсетях вызвал широкий резонанс видеоролик, на кадрах которого несколько мужчин в костюмах занесли в машину сопротивляющегося мужчину. Судя по данным СМИ, таким образом на Ярославском вокзале в Москве задержали блогера Арега Щепихина. Позже о деталях происшествия рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Согласно его версии, МВД республики таким образом проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.

По данным ТАСС, по возбужденному уголовному делу задержаны трое подозреваемых.

Агентство уточняет, что московские полицейские задержали в общей сложности шесть человек, причастных к инциденту на Ярославском вокзале.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / ЧП в Москве

В Москве предотвращен теракт по заданию украинских спецслужб / В Москве арестованы подозреваемые в крупном мошенничестве против участников СВО / В Москве загорелся банный комплекс / Совесть замучила: москвич сознался в убийстве 12-летней давности / Ударил головой и туловищем о стену и пол: СК настаивает на аресте москвича, избившего до смерти внука-младенца / В Москве пенсионера обманули почти на 60 млн рублей / В Москве пропала девочка-подросток после звонка телефонных мошенников / ЧП в новой Москве: около детского сада произошла стрельба

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,