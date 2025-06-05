В Курской области сложилась чрезвычайная ситуация с коррупцией – Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ситуацию с коррупцией в регионе чрезвычайной. По его словам, об этом можно судить по обращениям жителей региона.

«Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит, а сидит», – сообщил он в ходе отчета о результатах деятельности правительства Курской области за 2024 год.

«То, что за эти полгода я вижу <...>, говорит, конечно, о существовании серьезных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. И я это вижу по многочисленным обращениям со стороны наших граждан, со стороны наших жителей», – подчеркнул Хинштейн, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов были задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Деньги были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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