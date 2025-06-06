В Мичуринске после атаки БПЛА начался пожар на предприятии, пострадали трое

Украинские беспилотники ночью 6 июня атаковали город Мичуринск Тамбовской области, пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.

По информации главы региона, в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий. Возгорание было оперативно ликвидировано.

«К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы», – написал Первышов в своем телеграм-канале.

На месте инцидента работают правоохранительные органы, добавил врио главы региона.

Минобороны России ранее сообщило, что с 20.00 мск четверга до 04.20 мск пятницы средствами ПВО было уничтожено 174 украинских беспилотников над 13-ю российскими регионами, в том числе над Тамбовской областью. Военные также отражали атаки БПЛА в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской областях, в Московском регионе и Республики Крым. При налете БПЛА на Тульскую область пострадали три человека, все они доставлены в больницу.

Тамбов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube