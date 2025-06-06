Число погибших при ударе ВСУ по курскому Рыльску возросло до двух

Число жертв удара ВСУ по городу Рыльску Курской области выросло до двух – в больнице скончалась 83-летняя женщина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«К глубокой скорби, сегодня утром в больнице скончалась 83-летняя женщина, раненая в ходе вчерашнего обстрела Рыльска. Врачи сделали все возможное, но спасти ее не удалось. Травмы было слишком серьезными», – написал он в своем телеграм-канале.

Украинские войска обстреляли Рыльск накануне вечером. Под удар попали многоквартирный и частные дома. В результате атаки погибла 32-летняя женщина, мать троих детей. Еще пять женщин и один мужчина пострадали.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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