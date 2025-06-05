В Курской области после атаки ВСУ погиб мирный житель, ранены шестеро

Вооруженные формирования Украины нанесли новый удар по Рыльску в Курской области. Как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, атака пришлась по многоквартирному и частным домам.

«По предварительным данным, к глубокому сожалению, в результате удара погибла 32-летняя женщина», – отметил он в своем телеграм-канале.

«Ещё шесть человек пострадали – это пять женщин и один мужчина. 83-летняя пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – добавил Хинштейн.

По его словам, на место ЧП направлены оперативные службы. «По моему поручению там же находится глава района. Подомовой обход продолжается. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле», – сообщил врио губернатора.

Курск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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