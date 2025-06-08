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Воскресенье, 8 июня 2025, 08:25 мск

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Средства ПВО сбили 61 беспилотник над территорией восьми регионов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 61 боевой дрон над территорией восьми регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 23.00 мск 7 июня до 7.30 мск 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Туле после атаки беспилотников произошел пожар на заводе «Азот», два человека пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь в столичном регионе перехватили девять беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Во время налета временные ограничения вводились на работу аэропортов Внуково и Домодедово.

В Калужской области обломки одного из уничтоженных БПЛА незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов в Боровском районе. «Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа», – написал глава региона Владислав Шапша. Калужский аэропорт также временно приостанавливал работу.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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