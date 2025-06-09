ФСБ пресекла вывоз запчастей к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на Украину

ФСБ предотвратила вывоз из страны комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 млн рублей. Контрабандисты хотели вывезти запчасти в том числе на Украину. Комплектующих хватило хватило бы на восстановление летной годности как минимум четырех вертолетов, сообщила спецслужба.

В преступную группу, осуществлявшую хранение и незаконное перемещение через границу комплектующих для вертолетов, входили 6 человек, среди которых были граждане России, Украины и стран Ближнего Востока. Их деятельность контролировала подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом.

Контрабандисты «по заказу представителей иностранных организаций через ряд подконтрольных коммерческих структур» покупали новые комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний. Затем фигуранты планировали вывезти запчасти за рубеж, в том числе на Украину.

Следственным отделом УФСБ России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники). В ФСБ добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В российской спецслужбе отметили масштабный характер попыток недружественных стран добыть на территории России военную технику и комплектующие для киевского режима. Эта деятельность управляется иностранными спецслужбами. По информации ФСБ, прежде всего их интересует продукция ракетно-космической, авиационной, судостроительной промышленности, а также продукция в области создания обычных вооружений и боеприпасов, средств связи и радиоэлектроники предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

Ранее в Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) заявили о проблеме с обеспечением деталями для ремонта вертолетов в России. Отмечается, что около 100 двигателей для Ми-8 требуют срочной замены, а очередь на запчасти растянулась до 2027 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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