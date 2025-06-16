В Иране перехватили грузовики с израильскими дронами-камикадзе

Иранские правоохранители задержали в западной провинции Лурестан два грузовых автомобиля с израильскими дронами-камикадзе и взрывчатыми веществами. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

По его сведениям, груз перевозили агенты израильской разведки «Моссад». Отмечается, что грузовики удалось перехватить благодаря бдительности местных жителей. Подробности не сообщаются.

Накануне силы правопорядка Ирана сообщили об аресте двух агентов израильской разведки «Моссад». Их задержали в провинции Альборз в пригороде Тегерана. По данным полиции, они занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в районе Саводжболаг. Позднее правоохранители уточнили, что у задержанных обнаружили компоненты для 23 дронов, пусковые установки, более 200 кг взрывчатых веществ, а также грузовой автомобиль Nissan.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ударам Израиля по Ирану предшествовала операция «Моссада» на иранской территории по нейтрализации ПВО и уничтожению ракетных установок. По ее данным, в Иран в течение нескольких месяцев тайно завозились детали для сотен дронов с взрывчаткой. Для этого использовались грузовики, контейнеры и чемоданы. Агенты с коптерами расположились около иранских систем ПВО и пусковых установок и с началом израильских воздушных ударов нарушили работу систем противоздушной обороны, а также атаковали ракетные установки в момент их выезда из укрытий.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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