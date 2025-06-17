За четыре часа над Россией уничтожили 24 украинских дрона

Средства противоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на российские регионы. За четыре часа было сбито 24 БПЛА над пятью регионами, сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомства, 14 вражеских дронов перехватили над Брянской областью, четыре – над Калужской, три – над Тульской областью, два – над Крымом и один – над Белгородской областью.

Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил, что утром осколки уничтоженного БПЛА незначительно повредили фасад школы в Людиновском районе. Никто не пострадал. «На месте работает оперативная группа. Фасад будет оперативно отремонтирован», – написал он в своем телеграм-канале.

В Брянской области, по данным властей региона, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, за прошедшую ночь, по информации Минобороны РФ, силы ПВО нейтрализовали 147 украинских БПЛА над девятью российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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